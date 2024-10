Di Biagio esalta Baldini e ricorda Zeman: “Un padre, oggi vado a trovarlo”

Gigi Di Biagio elogia la scelta di Baldini come allenatore del Pescara e racconta il suo rapporto con Zeman, definendolo “un secondo padre”. L’ex azzurro sottolinea l’importanza di Pescara e spera in un ritorno in Serie B.

⚽️ 20 ottobre 2024 (modifica il 20 ottobre 2024 | 15:51)

Gigi Di Biagio, ex giocatore di Roma e Inter, ha espresso il suo forte legame con Pescara, città che considera la sua seconda casa.

L'AMORE PER PESCARA — In un’intervista a margine della Mediolanum Padel Cup a Montesilvano, Di Biagio ha raccontato di essere molto legato alla comunità locale: “Ho mille amici, dai ristoratori agli sportivi ai giocatori di padel”.

IL RICORDO DI ZEMAN — L’ex centrocampista ha voluto parlare del suo storico allenatore Zdenek Zeman, ricoverato a Pescara per motivi di salute: “Zeman è un secondo padre per me e quando non sta bene mi preoccupo molto. Oggi andrò a trovarlo per abbracciarlo e fargli un in bocca al lupo di persona”, ha spiegato Di Biagio, visibilmente emozionato.

LE PAROLE PER BALDINI — Pescara rappresenta per Di Biagio una città legata al calcio spettacolo, dalla scuola di Galeone fino all’arrivo di Baldini, che oggi guida la squadra abruzzese in vetta alla classifica. “Baldini è stata un’intuizione vincente della dirigenza”, ha detto Di Biagio. “Sono contento per la famiglia Sebastiani, perché so quanto ci tiene. La squadra sta facendo bene e spero possa tornare presto in Serie B, una piazza come Pescara lo merita”.

Di Biagio ha concluso ribadendo il suo attaccamento alla città: “Al cuore non si comanda, questa città la sento mia e sarò sempre il primo tifoso del Pescara”.