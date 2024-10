Pace fatta tra Baldini e Di Carlo: Un ritorno atteso 17 anni

Baldini e Di Carlo hanno finalmente fatto pace, 17 anni dopo il brutto episodio , in occasione della sfida tra Ascoli e Pescara.

Mediagol ⚽️ 7 ottobre - 15:29

Dopo 17 anni dall'episodio in cui Silvio Baldini colpì Domenico Di Carlo con un calcio durante una partita tra Parma e Catania, i due allenatori hanno finalmente messo da parte le incomprensioni.

L'occasione per il loro incontro è stata la sfida tra Ascoli e Pescara, dove entrambi sono tornati a confrontarsi in un clima di maggiore serenità, come testimonia l’abbraccio immortalato in foto.

Quell'episodio controverso, avvenuto nel 2007, aveva creato un momento di tensione nel mondo del calcio. Oggi, però, Baldini e Di Carlo dimostrano che il tempo può davvero sanare le ferite.

Questo evento rappresenta non solo la fine di un'era di tensioni tra i due tecnici, ma anche un esempio di come il dialogo e la maturità possano prevalere in un ambiente competitivo come quello calcistico.

La partita tra Ascoli e Pescara non sarà semplicemente un incontro di campionato, ma un simbolo di riconciliazione, dimostrando che nel calcio, come nella vita, c'è sempre spazio per il perdono e la comprensione.