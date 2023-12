Pescara, Zeman: “Ho fatto preoccupare tanti, sto bene! Con Fermana sarò in panchina”

”Sto bene, ho fatto preoccupare tanti e sono contento. Senza fumo si può stare e vado avanti. Vediamo quanto dura (ride ndr). Non ho mai pensato di abbandonare la squadra. Anche gli esami erano buoni per questo ho sempre pensato di tornare. Mezzo mondo mi ha scritto e sono felice di questo. Tornando al calcio, sono sempre critico verso la squadra. Non mi sono piaciute le due partite perché non abbiamo giocato come si doveva. Eravamo poco aggressivi, forse hanno risentito della mia assenza. Domani sarò in panchina e vorrei vedere una squadra concentrata che giochi come se affrontasse la prima in classifica. Sono convinto che questa squadra abbia dei valori, forse non li ha fatti uscire ma sono sicuro di questo. Ci sono calciatori che non hanno avuto spazio, io non metto freno e mi dispiacerebbe lasciarli andare, però si vedrà. Sul regista, ho provato tre calciatori e quindi non ho problemi in quel ruolo. Sull’attaccante c’è anche Tommasini che secondo me non si è espresso al meglio. Squizzato ad Ancona è stato bravo, ha fatto quello che gli chiedo dall’inizio. Vede il gioco e in fase difensiva attacca gli avversari. Tunjov sembra passivo a volte, anche se ha delle doti indiscusse ma in gara ogni tanto si blocca e si ferma a vedere la partita ma a quello ci penso già io. Dagasso sta facendo bene, sono contento. Mi aspettavo di più a questo punto della stagione ma è per tutti così. Abbiamo perso le partite che non dovevamo perdere ed è per questo che non siamo più su”.