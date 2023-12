Serie B, le probabili formazioni delle 14.00: da Cittadella-Spezia a Cremonese-Modena

La preview e le probabili formazioni dei match delle ore 14.00, validi per la diciottesima giornata del campionato di Serie B.

⚽️

A partire dalle ore 14:00 la Serie B aprirà le danze della sua penultima giornata di questo 2023, per esattezza la diciottesima del corrente torneo cadetto! In concomitanza con Como-Palermo, ci saranno altre quattro partite di rilievo assoluto: Cittadella-Spezia, Parma-Ternana, Venezia-Lecco e Cremonese-Modena. Non è difficile comprendere che quasi tutte le squadre dell'alta classifica si affronteranno a questo orario. Quindi, altro motivo per non steccare la trasferta del Sinigaglia per la banda Corini.

I ragazzi di Edoardo Gorini stanno sorprendendo tutti e viaggiano a passo spedito in zona playoff. Sesto posto in classifica, ventinove punti totalizzati e cinque successi consecutivi prima dell'ultimo pareggio rimediato in casa del Modena. Un filotto importante di risultati utili e consecutivi che ha reso la giovane rosa allestita dal direttore Marchetti, per l'ennesima volta, una delle più difficili della categoria! Dall'altra arriva lo Spezia di D'Angelo, galvanizzato da due vittorie contro Ascoli e Bari sul piano numerico, ma che ha bisogno di crescere sul piano prestazionale, dove ancora oggi presenta diverse lacune. Detto questo, la priorità resta sempre quella di tirarsi fuori dalla zona retrocessione: sedici punti in diciassette partite sono un bottino magrissimo per una squadra che proviene dalla Serie A.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Carissoni, Negro, Pavan, Giraudo; Vita, Branca, Carriero; Cassano; Pittarello, Pandolfi.

SPEZIA (4-3-2-1): Zoet; Elia Hristov, Mühl, Nikolaou; Bandinelli, Cassata, Pietra; Verde, Antonucci; P. Esposito.

Il Parma sfida la Ternana più in forma dell'intero 2023 e cerca assolutamente un successo che consolidi il primato in Serie B! Sfida ostica per i crociati di Pecchia, reduci da tre pareggi, una vittoria ed una sconfitta nelle ultime cinque di campionato. All'opposto la banda di Roberto Breda, rivitalizzata dalla cura dell'exAscoli e rilanciata nella corsa alla salvezza: cinque risultati utili e consecutivi, di cui tre successi nelle ultime tre, fanno delle Fere la squadra più in palla della zona bassa della graduatoria e per la capolista del torneo, non sarà di certo una passeggiata.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Di Chiara; Estévez, Bernabé; Partipilo, Sohm, Benedyczak; Bonny. All. Pecchia.

TERNANA (3-4-1-2): Iannarilli; Diakité, Capuano, Lucchesi; Casasola, Pyyhtia, Labojko, Corrado; Falletti; Raimondo, Distefano. All. Breda.

Seconda contro penultima! Questa sarà Venezia-Lecco, match apparentemente abbordabile per la formazione di Paolo Vanoli, ma che preserva non poche insidie. Infatti, i ragazzi di Bonazzoli hanno dimostrato in questa stagione di saper fare male soprattutto alle big: Pisa, Palermo, Parma e Bari ne sanno qualcosa. D'altro canto, i neopromossi non vengono da un periodo facile, solo una vittoria nelle ultime cinque e si ritrovano quasi al termine del girone d'andata con sedici punti in diciassette partite. Venezia che, invece, dopo una lunga striscia di successi, è caduta consecutivamente con Cremonese prima e SudTirol poi, mancando l'appuntamento con il sorpasso sul Parma, attualmente a quota trentacinque ed a +2 sui lagunari.

VENEZIA (4-3-3): Bertinato; Candela, Altare, Sverko, Zampano; Busio, Tessmann, Ellertsson; Pierini, Gytkjaer, Johnsen. All. Vanoli

Lecco (4-3-3): Melgrati; Lemmens, Celjak, Marrone, Caporale; Ionita, Sersanti, Crociata; Lepore, Novakovich, Buso. All. Bonazzoli

Cremonese-Modena è una partita da attenzionare per tutto il mondo Palermo, essendo prossimo avversario della squadra di Giovanni Stroppa! Come quasi tutte le big, anche i grigiorossi sono usciti sconfitti dall'ultimo turno di Serie B, in questo campo sul campo del fanalino di coda Feralpisalò. Per il resto, i lombardi hanno un grande organico ed esprimono un calcio importante e se rispetteranno le previsioni, si giocheranno il campionato fino alla fine. Sono quinti, hanno ventinove punti e la classifica è cortissima! Dall'altra parte arriva il Modena di Bianco, piacevole sorpresa nella prima parte del girone d'andata, discontinua nelle ultime cinque, dove è arrivata solo una vittoria. I canarini, comunque, sono ottavi in zona playoff.

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Majer, Quagliata; Vazquez, Coda. All. Stroppa

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Riccio, Cotali; Palumbo, Magnino, Duca; Tremolada; Manconi, Falcinelli. All. Bianco

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.