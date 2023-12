Como-Palermo, i precedenti: dal Corini-gol con Baldini alla prima rete di Buttaro

Vittoria nella sfida contro i lariani nella stagione 2003-2004 che i tifosi rosanero ricorderanno per il primo posto al termine del campionato, con conseguente promozione in Serie A che mancava da circa trent'anni. In quella partita il Palermo , ancora allenato da Silvio Baldini prima del cambio della guida tecnica con Guidolin , si presentò in attacco con la coppia Toni-Pepe per cercare di scardinare la difesa lombarda. A decidere la gara fu quello che successivamente sarebbe diventato il capitano dei siciliani e attuale tecnico, Eugenio Corini che al 56' trasformò un calcio di rigore, causato da Bressan che in quell'occasione venne espulso, per quello che valse il suo quarto gol stagionale.

Nell'annata precedente, quella del ritorno in cadetteria dei rosanero dopo il fallimento della stagione 2019/2020, il Palermo pareggiò la sfida del primo maggio contro il Como al Sinigaglia. Eugenio Corini schierò i suoi con il consueto 3-5-2 con il tandem offensivo formato da Tutino e capitan Brunori. Al 4' minuto occasione monumentale per i siciliani con Sala che mette un pallone in mezzo e Buttaro sul versante opposto schiaccia di testa trovando il miracolo di Gomis. Lo stesso talentino romano troverà la rete al 17' quando il capitano scaglia un tiro che lambisce il palo e il primo ad arrivare per la ribattuta è proprio lui che fa esplodere il settore ospiti con il suo primo gol tra i professionisti. Due minuti dopo ci prova dalla distanza Verre che dopo l'eurogol contro il Frosinone ci prova trovando la pronta risposta del portiere ex Torino. Rispondono i padroni di casa con Odenthal sugli sviluppi di un corner con Pigliacelli che mette in corner. Al 32' episodio chiave del match, Sala si fa scappare Vignali alle sue spalle e per il direttore di gara ci sono gli estremi per il rigore. Dal dischetto si presenta Cerri che non perdona raggiungendo quota nove gol in campionato. Ancora Buttaro ci prova su cross dell'ex Virtus Entella ma il pallone colpito in spaccata termina alto. Inizia la ripresa con Cutrone che ci prova ma il suo tiro viene masticato. Corner per i siciliani e ancora Buttaro ricevuta la palla mette un cross velenoso messo in calcio d'angolo. Sul finire di gara Ioannou lascia partire un cross interessante per Gabrielloni il quale tutto solo spreca malamente di testa. Ultimi assalti degli uomini di Corini che cercano la rete del successo che però non arriva. 1-1 il parziale finale.