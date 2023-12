Como-Palermo, Fabregas: “Corini propone calcio offensivo. Roberts grande tecnico…”

ROBERTS -"È un grande allenatore, una persona che ha fatto tante cose positive nella sua carriera. Come allenatore, assistente e professore della Federcalcio gallese è stato strepitoso. Siamo contenti di averlo con noi, gli diamo il benvenuto. Sabato mi aspetto una partita difficile, come tutte in Serie B. Si imparano sempre cose nuove giocando in questa categoria. Penso che Corini sia un bravo allenatore, che propone un calcio offensivo. Sabato sarà 50/50". L’allenatore è Roberts, lui mi ha chiesto di rimanere in prima squadra e di aiutarlo. Io mi sono messo a disposizione della società, prima squadra o primavera che sia. In futuro, lavorerà a stretto contatto con Charlie Ludi, aiuterà in maniera significativa l’area tecnica. Roberts con la sua esperienza può portare tantissimo al Como. Brescia? Non c’è stata delusione, ricordo che siamo in una fase di processo, in un campionato molto complicato. Anche le altre squadre hanno perso punti importanti, questa categoria è imprevedibile. Quella contro il Brescia è stata la partita meglio giocata da quando ci sono io, senza dubbio. Però abbiamo regalato i primi 25 minuti, inoltre abbiamo subito due gol stupidi. Lavoriamo tantissimo per evitare di prendere gol del genere. Indisponibili? Ioannou non ci sarà, ovviamente anche Konè mancherà. Iovine potrebbe esserci, magari in uno spezzone di gara. Barba, come sapete, è ancora squalificato".