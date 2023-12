Gazzetta dello Sport: “Palermo City Group vs Como di Fabregas! Un po’ di Premier…”

L'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport" si concentra sulla partita di campionato tra Como e Palermo , in programma il 26 dicembre allo stadio Sinigaglia . La partita è di fondamentale importanza per entrambe le squadre: il club lariano, attualmente terzo in classifica, vuole mantenere la posizione per non farsi superare da Parma e Venezia , che sono rispettivamente a un punto e due punti di distanza. Il Palermo , invece, vuole agganciare il Como e stare nella zona alta dei playoff.

Entrambe le squadre si presentano alla partita con delle difficoltà: la formazione di Corini dovrà fare a meno di Lucioni e Coulibaly, due giocatori importanti per difesa e centrocampo. Fabregas, invece, non potrà contare su Federico Barba e Ben Lhassine Kone, mentre restano da valutare le condizioni di Nikolas Ioannou e Alessio Iovine, quest'ultimo più vicino al rientro. La partita assume un'importanza particolare anche per Fabregas, che sarà alla sua ultima panchina come allenatore ufficiale. Il tecnico spagnolo, infatti, ha ottenuto la deroga per allenare in Italia grazie alla sua esperienza da calciatore, ma a partire dalla prossima partita, quella di Cosenza contro il Cosenza, sarà affiancato dal gallese Osian Roberts.