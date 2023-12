Palermo, Corriere dello Sport: “Corini, ‘spareggio’ a Como senza Lucioni e Coulibaly”

Il tecnico perde anche Lucioni in difesa: «Ma niente alibi» Delicato spareggio a Como. Il Palermo punta all’aggancio al 3º posto in Serie B.

Le assenze di Lucioni e Coulibaly pesano sul Palermo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport sottolinea come il Palermo arriva a Como per la sfida alla terza della Serie B privo di due titolari importanti: Fabio Lucioni e Mamadou Coulibaly. Il difensore, che ha accusato un fastidio muscolare, è stato escluso dalla lista dei convocati e potrebbe anche saltare la partita di martedì con la Cremonese. Al suo posto dovrebbe giocare Nedelcearu, che i media rumeni hanno accostato a una possibile cessione. La società di Viale del Fante, però, ha smentito il contenuto dell'intervista e ha assicurato che il centrale ex Crotone è concentrato sul Palermo. Anche Coulibaly è stato costretto a dare forfait per un infortunio muscolare. Al suo posto dovrebbe partire dal 1' Henderson, che ha già avuto modo di mettersi in mostra in questa stagione.

L'assenza di Lucioni è un colpo importante per il Palermo, in quanto il navigato difensore rappresenta uno dei punti di forza della squadra. La sua esperienza e la sua leadership lasceranno sicuramente un vuoto importante. Nedelcearu è un giocatore importante, ma quest'anno è stato utilizzato solo una ventina di minuti a Venezia. L'indisponibilità del centrocampista senegalese è un'altra battuta d'arresto per il Palermo. L'intermedio autore di un gol in questo campionato, è uno dei giocatori più rilevanti della squadra e il suo contributo in fase difensiva e offensiva è fondamentale. Henderson è un giocatore superlativo per la categoria, ma non ha ancora raggiunto gli standard prestazionali di Coulibaly.

In conferenza stampa, Corini ha voluto sottolineare che le assenze non sono un alibi per il Palermo. Il tecnico ha ricordato che il periodo difficile non è ancora passato, ma che alcuni elementi della squadra stanno migliorando sia in condizione che nella qualità delle giocate.

