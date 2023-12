Palermo, La Repubblica: “Corini trova Fabregas, sfida rosa a big del calcio mondiale”

Il calcio regala sempre storie suggestive e affascinanti. Difficile, se non inimmaginabile, qualche stagione fa, pensare che il Palermo avrebbe trovato sulla sua strada, nelle vesti di allenatore ed in Serie B, una stella del firmamento calcistico mondiale come Cesc Fabregas. L'edizione odierna de "La Repubblica-Palermo" si sofferma proprio su questo aspetto alla vigilia della sfida playoff tra Como e Palermo in programma domani, fischio d'inizio alle ore 14, allo stadio Sinigaglia. Perno del centrocampo monstre della Spgna degli invincibili, asso pluridecorato nel cuore del reparto nevralgico di top club europei come Arsenal, Barcellona e Chelsea. L'articolo pubblicato sul noto quotidiano cartaceo ripercorre la fulgida parabola professionale dell'attuale coach della formazione lariana, snocciolando un palmares ricco di trionfi, un Mondiale, due campionati europei, vari titoli nazionali e tantissimi altri trofei e riconoscimenti di prestigio. Una gioia per gli esteti del calcio quando calcava il manto erboso, tecnica sopraffina, sublime visione di gioco e perfetti tempi di inserimento, Fabregas ha sempre incantato per doti balistiche e rara intelligenza calcistica. Oggi l'ex Arsenal vive totalmente una nuova dimensione, approdato a Como e divenuto primo calciatore azionista del club lariano, ha poi ereditato la panchina di Moreno Longo grazie ad una deroga, proprio contro il Palermo Fabregas chiuderà momentaneamente il percorso da allenatore, lasciando ufficialmente la carica ad Osina Roberts, in attesa di conseguire il patentino. Tre vittorie, un pari ed una sconfitta per Fabregas da tecnico del Como, ottimo score coinciso con la scalata dei lariani issatisi fino all'attuale terzo posto in classifica, alle spalle di Parma e Venezia. Unico ko rimediato proprio nel turno precedente di campionato, quando il Como è uscito sconfitto dallo stadio Rigamonti perdendo il derby lombardo contro il Brescia per due reti a zero.