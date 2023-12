Como-Palermo, quote bookmakers: Fabregas favorito su Corini. Il segno 2…

Equilibrio e leggeri favori del pronostico per i lariani da parte dei bookmakers in vista della sfida in programma sabato.

Mediagol ⚽️

E' tempo di tornare in campo. Archiviata la vittoria ritrovata in campionato contro il Pisa, la squadra di Eugenio Corini va a caccia di conferme e di risposte. Sabato 23 dicembre, alle ore 14:00, allo Stadio "Sinigaglia", i rosanero sfideranno il Como in occasione della gara valevole per la diciottesima giornata di Serie BKT 2023-2024.

Un successo, quello conquistato lo scorso weekend fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera", che mancava da più di un mese. Tre punti che hanno dato slancio e morale alla compagine siciliana in vista degli ultimi due impegni del 2023. Sono ventotto i punti ottenuti fin qui dal Palermo, frutto di otto successi, quattro pareggi e cinque sconfitte. Ventisei le reti messe a segno, diciotto i gol subiti. Numeri che proiettano i rosanero momentaneamente al settimo posto, a -5 dal Venezia secondo, e a -7 dalla capolista Parma. Occupa il terzo posto in classifica, invece, il Como a quota trentuno punti. Uno score frutto di nove vittorie, quattro pareggi e quattro ko, con venti gol all'attivo e diciassette reti incassate.

Contro i lariani, reduci dalla sconfitta per 2-0 rimediata sul campo del Brescia, Corini non potrà contare sull'intero organico a disposizione. Salteranno il match, infatti, Pietro Ceccaroni e Mamadou Coulibaly: il centrocampista senegalese è stato sottoposto ad indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado del muscolo soleo della gamba destra. Il classe 1999, che ha già iniziato il percorso riabilitativo, tornerà tra i convocati nel mese di gennaio. Mentre Fabregas dovrà fare a meno di Barba e Kone, mentre restano da valutare le condizioni di Ioannou e Iovine, quest'ultimo più vicino al rientro.

Intanto, in vista della gara di questa sera, i bookmakers concedono i favori del pronostico al Como. Il segno 1, analizzando le quote delle principali agenzie di scommesse sportive, oscilla tra 2.00 e 2.25. Quota tra il 3.10 e il 3.25 per il pareggio, mentre un'eventuale successo del Palermo è quotato da 3.25 e 3.40.

1 x 2 GOAL NO GOAL Snai 2.20 3.25 3.35 1.75 1.97 Planetwin365 2.22 3.20 3.25 1.73 1.99 Goldbet 2.25 3.10 3.30 1.75 1.95 Bet365 2.25 3.25 3.40 1.80 1.95

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.