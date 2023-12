Palermo, Gds: “Mancuso a Como da grande ex, sfida al passato e sguardo al futuro”

Incrocio col passato, focus sul presente, sguardo rivolto al futuro. L'edizione odierna del Giornale di Sicilia racconta la settimana particolare di Leonardo Mancuso, duttile jolly del roster offensivo di Eugenio Corini, che si appresta ad affrontare da avversario il Como, squadra in cui ha militato nella scorsa stagione. Sei gol e tre assist in Serie B con i lariani per l'attaccante del Palermo, che si è già contraddistinto per duttilità e concretezza anche in questa sua prima parte di esperienza in maglia rosanero. Tre gol e tre assist in diciassette giornate, un buon bottino se si considera che Mancuso non fa parte della schiera dei titolarissimi pur essendo elemento molto stimato dall'allenatore di Bagnolo Mella. Versatilità tattica e concretezza, Mancuso ha già griffato la sua stagione con gol pesanti, zampata da tre punti ad Ascoli, raddoppio che ha chiuso la gara a Modena, stoccata che ha aperto la rimonta al Barbera contro lo Spezia. Preziosissimo anche in sede di assist, capace di interpretare con egual padronanza il ruolo di attaccante esterno e quello da seconda punta, fungendo all'occorrenza anche da terminale offensivo di riferimento. Cartellino di proprietà del Monza ed approdo alla corte di Corini con la formula del prestito con diritto di opzione ed obbligo di riscatto. Risorsa fondamentale del reparto offensivo del Palermo di Corini, Mancuso scapita per una maglia da titolare ma è sempre pronto ad incidere quando Corini lo chiama in causa a gara in corso. L'auspicio è quello di tornare il bomber implacabile di Pescara ed Empoli, compagini con cui il numero sette rosanero mise a segno rispettivamente diciannove e venti reti stagionali, sempre in Serie B.