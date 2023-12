Catanzaro-Brescia, le probabili formazioni: Vivarini vs Maran. Chance per Ambrosino

Catanzaro e Brescia si affrontano in una partita che può avere un peso importante in ottica classifica. Le due squadre si trovano infatti in posizioni che soddisfano le rispettive società, con il Catanzaro quarto con 30 punti e il Brescia nono con 22. Il club calabrese arriva a questa partita reduce da una sconfitta per 1-0 contro l'Ascoli, che ha interrotto la sua striscia di imbattibilità casalinga. La squadra di Vivarini è comunque una delle più in forma del campionato, con 9 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte in 17 partite.