Il Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è intervenuto ai microfoni di Tg8 per commentare il momento della squadra.
Pescara, il presidente Sebastiani: “A mentre fredda rincarerei la dose dopo Palermo”
Il numero uno degli abbruzzesi ha parlato del suo sfogo dopo la sconfitta per 5-0 contro i rosanero, a due giorni dalla partita
IL FUTURO DI VIVARINI E LO SFOGO DOPO LA SCONFITTA DI PALERMO
Il numero uno degli abbruzzesi ha commentato il suo sfogo dopo la sconfitta per 5-0 contro il Palermo: "A mente fredda non solo rifarei lo sfogo di Palermo ma rincarerei la dose. Perché ho sempre chiesto una sola cosa a tutti gli allenatori ovvero che tipo di lavoro fanno. Io non sono contento del lavoro fisico che stiamo facendo. Mi auguro ci sia una sterzata e un cambiamento. Se qualcuno crede che va bene come stiamo facendo per me può finire qui. Ultimatum con il Monza per Vivarini? No, sappiamo che sono gare proibitive. Ma non voglio vedere che camminiamo in campo come nel secondo tempo".
