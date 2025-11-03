Pescara, il presidente Sebastiani: “A mentre fredda rincarerei la dose dopo Palermo”

Il numero uno degli abbruzzesi ha commentato il suo sfogo dopo la sconfitta per 5-0 contro il Palermo: "A mente fredda non solo rifarei lo sfogo di Palermo ma rincarerei la dose. Perché ho sempre chiesto una sola cosa a tutti gli allenatori ovvero che tipo di lavoro fanno. Io non sono contento del lavoro fisico che stiamo facendo. Mi auguro ci sia una sterzata e un cambiamento. Se qualcuno crede che va bene come stiamo facendo per me può finire qui. Ultimatum con il Monza per Vivarini? No, sappiamo che sono gare proibitive. Ma non voglio vedere che camminiamo in campo come nel secondo tempo".