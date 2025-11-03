Giornale di Sicilia: “Finalmente Brunori, il gol è una liberazione”

Il capitano si sblocca dopo 176 giorni e si fa anche un regalo per il suo compleanno. Per lui ora inizia un nuovo campionato

Dopo 176 giorni di digiuno, Matteo Brunori è tornato a fare quello che sa fare meglio: segnare. Come racconta il Giornale di Sicilia, la serata perfetta del “Barbera” — quella del 5-0 contro il Pescara — ha segnato anche la rinascita del capitano rosanero, che nel giorno del suo compleanno ha trovato la rete tanto attesa, regalando a sé stesso e ai tifosi un momento carico di emozione e significato.

Il lungo silenzio sotto porta non aveva intaccato la sua determinazione: Brunori ha continuato a lavorare con umiltà e concentrazione, in attesa della palla giusta. Quando è arrivata, la freddezza e l’istinto del bomber non sono mancati. Il gol, più che per la classifica, è valso come un atto di liberazione: un segnale di fiducia verso se stesso e verso un Palermo che con il suo leader ritrovato può davvero ambire in alto.

L’ultimo centro risaliva alla gara contro il Frosinone del maggio scorso. Sei mesi di attesa si sono sciolti in un’esultanza istintiva e liberatoria — maglia tolta, braccia al cielo, cartellino giallo inevitabile — che ha unito squadra, stadio e tifosi in un unico abbraccio.

Il tecnico Filippo Inzaghi, che conosce bene le dinamiche mentali degli attaccanti, sa quanto un gol possa cambiare tutto: “quando un centravanti si sblocca, cambia il modo di muoversi, di pensare, di trascinare i compagni”.

Con questa rete, Brunori raggiunge quota 76 gol con la maglia del Palermo, a sole cinque lunghezze dal record storico di Miccoli (81). Un traguardo sempre più vicino per un capitano che, come scrive il quotidiano, “ha riaffermato la propria identità” e ora sembra pronto a vivere un nuovo campionato dentro al campionato.

Se il suo feeling con la porta sarà davvero tornato, il Palermo potrà contare su una spinta decisiva per alimentare i sogni di promozione.