Pescara, ufficiali le dimissioni di Bucaro: l’ex Palermo Delio Rossi in pole

Il Pescara sta cercando un nuovo allenatore dopo l'addio di GiovanniBucaro. Le dimissioni sono arrivate dopo una pesante sconfitta contro il Rimini. Il mister palermitano non si è presentato alla conferenza stampa dopo la partita ed è tornato in sede da solo. La squadra è stata privata del giorno di riposo e si allenerà oggi sotto la guida dell'assistente Labricciosa. Delio Rossi potrebbe essere il possibile sostituto, anche se probabilmente non vorrà essere solo un traghettatore, ma programmare un futuro virtuoso insieme alla società. Ricordiamo, inoltre, che l'ex Palermo e Foggia tra le altre, ha già allenato in Abruzzo nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera. Precisamente nella stagione 1996-1997 ed in quella 2000-2001. Sarebbe, proprio come successo a Zeman l'anno scorso, il capitolo terzo della sua storia nel Delfino. Seguiranno aggiornamenti.