Lupo: “A Palermo momento complicato, però ci sono ancora sette gare. Venezia…”

Esperto dirigente, eclettico e dalle conoscenze profonde e trasversali, Fabio Lupo ha prestato la sua opera professionale con dedizione e profitto in diverse società militanti in tutte le categorie del calcio professionistico, dalla Serie A alla Lega Pro, facendosi costantemente apprezzare per le sue capacità gestionali e per l'indole sopraffina in materia di scouting. Intervistato ai microfoni di "TuttoMercatoWeb", l'ex direttore sportivo tra le altre di Torino, Palermo e Venezia - che l'anno scorso ha bruscamente divorziato dalla SPAL nel finale di stagione culminato nella retrocessione degli emiliani - ha detto la sua sul big match tra rosanero e lagunari, disputatosi ieri sera al "Renzo Barbera" e terminato 0-3 in favore della squadra di Vanoli. Di seguito, le sue parole: