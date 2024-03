Palermo, crisi profonda e caduta libera: numeri e criticità della squadra di Corini

Il Palermo crolla in casa contro il Venezia. Tre gol subiti e zero fatti. La formazione di Eugenio Corini è ufficialmente in crisi di risultati e prestazioni, che rischia di compromettere la corsa alla Serie A.

⚽️ 16 marzo 2024 (modifica il 16 marzo 2024 | 09:19)

A cura di Anthony Massaro

I due gol di Pohjanpalo e la rete di Gytkjær hanno aperto una crisi che era già nell’aria. Il Palermo ha vinto, stentando, una partita (contro il Lecco ultimo) delle ultime cinque gare e adesso rischiano di diventare 10 i punti di distanza dal secondo posto (attualmente 7). Tanta, troppa distanza per una squadra che ha obiettivi e pulsioni da prima fascia. Difficoltà strutturali, fragilità mentale, involuzione atletica e tattica, insofferenza e disagio generale. Numeri non all’altezza e conclamata difficoltà a trovare identità, coralità ed equilibri nelle due fasi di gioco. Le altre che corrono veloci ed il fantasma di una stagione deludente. Il Palermo è nell’occhio del ciclone tra assenza di gioco e dissenso esteso da parte di critica e pubblico.

I numeri, al ribasso, del Palermo di Corini Potenziale sesto posto in classifica e 49 punti raccolti. Numeri ottimi se stessimo parlando di una neopromossa o di una squadra partita con aspettative ed ambizioni diverse. Dati allarmanti ascritti al Palermo diCorini, tra le favorite del torneo per valore assoluto, cifra tecnica e profondità della rosa. I siciliani in piena crisi. Dal 17 febbraio (giorno del 3-0 rifilato al Como) hanno vinto solo una volta, subendo cocenti ko contro Brescia e Ternana e venendo letteralmente dominati e travolti dal Venezia di Vanoli. Nelle ultime 5 partite il bottino è di soli quattro punti: score decisamente sconfortante.

Due di queste 3 sconfitte sono maturate al Barbera. Il fattore casalingo è azzerato. Il Palermo fatica terribilmente anche davanti al suo pubblico. 2 gol fatti e 6 subiti. Con il tris calato dai lagunari sono ben sei le partite senza punti ottenuti davanti al proprio pubblico. Dati da caduta libera se paragonati a quelli del frangente tra fine 2023 e inizio 2024. Soltanto un mese fa, il Palermo veleggiava in terza posizione, a meno uno dalla Cremonese seconda. Dalla cocente rimonta subita dopo l'intervallo del big match dello Zini, in vantaggio di due gol ed un uomo e virtualmente secondo in classifica, il Palermo ha smarrito tracce, autostima, brillantezza e convinzione. Corto circuito trasversale in casa rosa, squadra che ha perso la rotta ed annaspa in balia delle onde. Guidata da un tecnico che sembra faticare non poco a ritrovare le giuste coordinate ed a raddrizzare la barca. Bisogna invertire il trend e serve farlo in fretta. Ad oggi pensare di riprendere il duo Venezia - Cremonese sembra fantascienza. Provare a stare davanti a Catanzaro e Como, invece, sembrerebbe più alla portata della squadra di Corini. Riprendersi, almeno quel quarto posto utile a giocarsi con concrete aspirazioni i playoff. A patto di una profonda e serena autocritica che focalizzi l'origine del dilaniante malessere che ha ridotto ai minimi termini questa squadra. Valutazioni franche e ricerca di soluzioni e accorgimenti risolutivi ed efficaci che possano cambiare un'inerzia ed un livello di rendimento, in campo e sulla panchina che precludono il raggiungimento di qualsiasi traguardo.

L’analisi del campo e le difficoltà dei singoli Oltre i risultati negativi a preoccupare, in casa Palermo, sono anche le prestazioni. La squadra del Genio fatica a trovare una vera identità di gioco. Anche l’approccio alle gare può essere fattore di analisi. Nelle ultime quattro gare dei siciliani i 12 gol subiti, e poi risultati decisivi, sono stati realizzati, in maggioranza, nella prima parte della partita. 7 gol tutti subiti nei primi tempi. Un problema se poi manca la forza per andare a riprendere il risultato. La squadra di Corini nei tempi recenti è stata nota per la grande predisposizione alla fase offensiva ma in questa ultima fase della stagione il trend sembra invertito.

O meglio, il trend teoricamente è rimasto invariato ma gli interpreti, nella fase pratica, faticano ad esprimere l’idea di calcio del Genio. Vanno in questa direzione le ultime prestazioni di un attacco poco coinvolto nella manovra e sterile negli ultimi trenta metri. Ma anche il centrocampo non riesce più a brillare come in precedenza. Sì, perché il Palermo visto da dicembre e fino a metà febbraio era una giostra che girava bene. Una giostra che proponeva tutti i pro ma anche i contro del calcio di Corini. Ad oggi, invece, si evidenziano marcatamente lacune e difetti, sotto il profilo corale e dei singoli, che rendono i rosa estremamente leggibili e vulnerabili sul rettangolo verde. Una squadra scolastica, spesso lunga e slegata tra i reparti poco tonica ed esplosiva, ordinaria e per nulla creativa nel suo incedere. Senza dimenticare una fase difensiva disastrosa condita da errori di reparto e topiche individuali. Non a caso i rosanero sono la squadra che concede più tiri del campionato. Palermo sfaldato e in ginocchio? Come può una rosa di tale valore esprimere prestazioni tanto modeste e controverse e mutare radicalmente volto nel giro di una ventina di giorni? Il crash test di ieri contro il Venezia rende legittimo il quesito e suscita più di una riflessione.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.