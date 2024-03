Palermo-Venezia 0-2: rosa sterili e difesa da incubo. Doppio Pohjanpalo

PRIMO TEMPO - Big match d'alta quota al Barbera tra il Palermo di Eugenio Corini ed il Venezia guidato da Vanoli. Compagine rosanero che cerca prestazione convincente e successo di prestigio, dopo aver parzialmente arginato con il blitz esterno di Lecco il trend negativo iniziato col pari subito in rimonta a Cremona. Lagunari che viaggiano col vento in poppa, reduci da tre vittorie nelle ultime quattro gare e terzi in graduatoria a sole due lunghezze dalla Cremonese di Stroppa. Tegola pesantissima per Corini l'assenza di Filippo Ranocchia, forfait anche per Insigne per problemi fisici, Henderson torna titolare dal primo minuto. Palermo disposto con il consueto 4-2-3-1 elastico: Pigliacelli tra i pali, Diakitè e Lund esterni bassi, Ceccaroni e Nedelcearu tandem di centrali difensivi. Gomes e Segre cerniera centrale in zona nevralgica, Henderson a galleggiare tra le linee da trequartista incursore, aculei del tridente Di Francesco e Di Mariano, Brunori terminale offensivo di riferimento. Vanoli opta per l'ormai collaudato 3-5-2, organizzazione, indole propositiva e individualità di rilievo, occhio agli esterni alti Zampano e Candela, Pierini e Pojhanpalo, bomber temibilissimo e capocannoniere della Serie B, a comporre la coppia d'attacco lagunare. Match che parte subito a ritmi sostenuti, Venezia manovriero e baldanzoso, Pojhjanpalo copre la sfera e scarica per la percussione di Candela, cross a rimorchio insidioso e difesa rosa che si slava in qualche modo. Poco dopo è Di Francesco a lanciare bene Lund nello spazio, l'ex Hacken regge il body check, entra in area da sinistra ma sbaglia la misura del cross. Altro rischio per i rosa, lagunari a trazione laterale con Candela che spinge forte a destra, scarico per Altare e destro violento, si oppone Pigliacelli. Gomes va in percussione e crossa bene per Brunori, il bomber rosa stacca bene ma non impatta adeguatamente la sfera. Proteste rosa per un contatto in area Altare-Lund, ma Doveri lascia proseguire. Palermo che cresce sulla spinta trainante del pubblico del Barbera, Diakitè assiste Di Mariano a destra, cross teso e flipper in area, Gomes prova dal limite ma si vede murare la conclusione. Rosa ancora propositivi sull'asse Di Francesco-Lund, imbucata e taglio interno dell'esterno statunitense, destro strozzato che non spaventa Joronen. Il Venezia passa con una giocata classica del suo repertorio: cambio di fronte per Candela, stop a seguire perfetto e cross morbido con Lund che chiude male ed in ritardo, Pohjanpalo arriva a fari spenti lasciato solo dai centrali difensivi di casa, stacco imperioso e vantaggio ospite. Palermo che prova a reagire, pressa alto e prova a dare intensità alla manovra, ma è fin troppo scolastico, pecca di lucidità e qualità in sede di rifinitura. Difeas di burro al minuto trenta, torre di Pierini che libera incredibilmente Pohjanpalo solo davanti a Pigliacelli, linea difensiva statica e svagata, esterno destro letale del finlandese e raddoppio lagunare. Palermo in bambola e Venezia che sfiora il tris, Ellertsson si invola a sinistra e vede a rimorchio Pohjanpalo, destro respinto da Pigliacelli e finlandese che mette alto sulla ribattuta. Ancora Ellertsson, scappa via in ripartenza su un corner a favore dei padroni di casa, sinistro largo e Palermo graziato. Rosa che sbandano, lagunari padroni ed ancora pericolosi con Candela. Primo tempo che si chiude con i rosa di Corini travolti dai fischi di buona parte del Barbera.