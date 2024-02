Gubbio-Pescara, Zeman: “Ho scelto la formazione. Voglio rischiare di più”

Zdenek Zeman, tecnico del Pescara, ha rilasciato dichiarazioni alla vigilia della sfida contro il Gubbio in programma domani

⚽️

Il tecnico abruzzese Zdenek Zeman ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Gubbio in programma venerdì 9 febbraio alle ore 20:45:

”Ogni tanto sparisco, poi appaio di nuovo. Ho già scelto chi scenderà in campo domani, però dipende da alcune situazioni. Ad esempio Di Pasquale ha un po’ di febbre mentre Franchini ha qualche problemino."

I NUOVI INNESTI -“Capone, Meassi e Sasanelli sono tre innesti che possono aiutarci. Sasanelli, forse, è quello che ha bisogno un po’ di tempo per adattarsi al campionato. Meazzi, invece, ha fatto una buona partita. Può fare bene anche da esterno d’attacco anche se, secondo me, è più centrocampista”.

SITUAZIONE SQUADRA -“Squizzato deve recuperare ancora. Mentre Cangiano ha avuto un’influenza più pesante della mia ma è a disposizione.

POTENZIALITA' ROSA - ”Spero che i risultati ci aiutano a credere di più nelle nostre potenzialità. Non subiamo gol, è vero, dobbiamo capire il perché. O siamo troppo attenti dietro, e non mi piace perché vorrei rischiare di più. Oppure è colpa degli avversari che non sfruttano le occasioni. Se uno vuole vincere le partire, deve fare qualcosa in più dell’avversario e non subire”.

GUBBIO -“Il Gubbio è una buona squadra, sta facendo molto bene e ci credono molto nelle loro potenzialità. Certo, perdono Di Massimo che è stato determinante in queste ultime gare. Udoh, so che giocherà domani e spero non replichi la prestazione dell’andata perché ci ha messo in difficoltà. Braglia è un allenatore che ha fatto tanto in serie C e bene. Conosce la categoria”.

SANREMO -”Non lo seguo, non c’è fretta di ascoltare le canzoni avremo modo di sentirle. Non canto, canticchio. Non si capisce quello che canto perché invento tutto. So che è seguito da tutta Italia, io ricordo Nilla Pizzi”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Palermo senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Mediagol per scoprire tutte le news di giornata sui rosanero in campionato.