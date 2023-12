Pontedera-Pescara, Zeman: “Soddisfazione per risultato, prestazione può migliorare”

Le dichiarazioni di Zdenek Zeman al termine del match tra Pontedera e Pescara, valida per il recupero della 14a giornata del girone B di Serie C.

Parola a Zdenek Zeman . L'allenatore del Pescara - ai microfoni di Rete 8 - ha commentato la prestazione della sua squadra, impegnata dalle 18.30 nel match valido per il recupero della 14a giornata del girone B di Serie C , contro il Pontedera . Di seguito, le parole del tecnico boemo:

”La prestazione si può migliorare perché abbiamo sbagliato tanto. Il risultato mi dà soddisfazione. All’inizio avevamo problemi in impostazione. Poi col gol di Cuppone si sono aperti gli spazi ma commettiamo errori facili. Oggi qualche giocata buona c’è stata ma si può fare meglio. Spero che la squadra si renda conto di cosa potrà migliorare. Siamo ancora in pieno campionato, c’è tempo. Franchini può migliorare tatticamente mentre fisicamente sta meglio. Merola deve giocare per fare gol e invece lui gioca per far fare gol”.