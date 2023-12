Pontedera-Pescara 0-5: sprazzi di Zemanlandia! Cuppone, Merola e Tommasini in gol

Pescara a caccia del secondo successo interno consecutivo per diradare definitivamente le nubi di una crisi addensatesi pericolosamente nell'ultimo periodo. Dopo la boccata d'ossigeno nel match di sabato contro la Virtus Entella , la compagine di Zeman affronta il Pontedera di Max Canzi , nell'auspicio di non perdere contatto dalla terza posizione in ragione del successo del Perugia sull' Olbia , adesso distante cinque punti con una gara in più. Occhio alla formazione toscana, oggi padrona di casa. Nicastro è compagni sono la settima forza del campionato e distano una sola lunghezza dagli abruzzesi del boemo.

Il Pescara ha vinto in modo netto e convincente sul campo del Pontedera, dimostrando di essere una delle squadre più pericolose del campionato. La prestazione dei biancazzurri è stata impeccabile, con un gioco fluido e aggressivo che ha messo in difficoltà i padroni di casa fin dai primi minuti. I gol di Milani, Cuppone e Merola hanno messo in ghiaccio la partita già nel primo tempo, mentre nella ripresa il Pescara ha continuato a dominare senza concedere nulla agli avversari, trovando altri due gol: prima con un colpo da top player del 10 ex Foggia e la manita firmata Tommasini. L'unica nota negativa è l'ammonizione di Squizzato, che lo costerà la squalifica per la prossima partita contro l'Olbia. Questa vittoria è un'ulteriore conferma della crescita del Pescara, che si candida a essere una delle protagoniste del girone B di Lega Pro.