L'intenzione del Palermo sarebbe quella di affiancare un under a Pigliacelli con il portiere classe 2003 di proprietà del Vicenza, in cima alla lista dei desideri del ds Rinaudo. L'eventuale inserimento di Massolo come contropartita tecnica potrebbe far decollare la trattativa con il club veneto che è alla ricerca di un profilo esperto e di sicura affidabilità per la porta.