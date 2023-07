Palermo, aumentano le pressioni. Corini per riconquistare una fetta della tifoseria

Il Palermo ormai vuole giocare a carte scoperte. L'obiettivo del club di Viale del Fante è la promozione in Serie A ed il tecnico Eugenio Corini non si nasconde, confermando nella conferenza stampa della scorsa domenica il traguardo già posto mesi addietro dal direttore generale Giovanni Gardini.

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si concentra sul calciomercato particolarmente attivo e coinvolgente del club rosanero che in pochi giorni ha annunciato le ufficialità di Aljosa Vasic, Leonardo Mancuso e Pietro Ceccaroni, mentre si aspetta solo la firma di Roberto Insigne che svolgerà le visite mediche proprio questo lunedì. Con l'arrivo dell'attaccante napoletano attualmente del Frosinone, sarà propedeutico il cambio del modulo in favore del 4-3-3, da affinare proprio in questo ritiro in Trentino Alto-Adige.