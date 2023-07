Calciomercato Palermo, accelerata per Collocolo dell’Ascoli. C’è speranza per Verre

Il Palermo ha concluso la scorsa domenica il suo primo giorno di ritiro in Trentino Alto-Adige in preparazione del prossimo campionato di Serie B. I riflettori sono puntati anche sul calciomercato particolarmente attivo e coinvolgente del club rosanero che in pochi giorni ha annunciato le ufficialità di Aljosa Vasic, Leonardo Mancuso e Pietro Ceccaroni, mentre si aspetta solo la firma di Roberto Insigne che svolgerà le visite mediche proprio questo lunedì.

L'edizione odierna del Giornale di Sicilia si concentra in particolare su Michele Collocolo, obiettivo di mercato sul taccuino del direttore sportivo rosanero Leandro Rinaudo. Il centrocampista classe 1999 conta settantadue presenze, otto gol e otto assist per i compagni in Serie B. Un rendimento che fa gola a diversi club in serie cadetta. La sua grande fisicità, dall’alto del suo quasi metro e novanta, è abbinata ad un’ottima tecnica di base. Ordinato in fase difensiva e tipico calciatore coast to coast sul quale Sottil prima, Bucchi e Breda poi hanno fatto enorme affidamento. Il quotidiano rileva una leggera accelerata in questa trattativa, con Palermo ed Ascoli che stanno lavorando sulla formula da utilizzare per il trasferimento con i marchigiani che preferirebbero trarre un buon profitto dal momento che si tratta di uno dei pezzi pregiati della compagine bianconera.