PRESS ROOM Ritiro Palermo, Corini presenta la nuova stagione

Spazio poi alle riflessioni sui nuovi arrivati: Lucioni, Ceccaroni, Vasic e Mancuso. I primi due, rinforzi di esperienza in grado di innalzare il livello della retroguardia non solo dal punto di vista tecnico, ma anche da quello mentale. “Lucioni e Ceccaroni sono sempre stati dominanti in Serie B, l'idea era di migliorare il reparto in termini di qualità e esperienza. Mancuso è sempre stato competitivo, ha già vinto in Serie B”.

Su Vasic, giovane tuttocampista che riesce ad abbinare le fasi ed è bravo ad attaccare l'area, ha detto: “E' un giocatore che ha grandi potenzialità, per la giovane età e per la categoria che ha fatto. Ha spazi di miglioramento importanti, è un ragazzo pronto che vive il fatto di arrivare a Palermo come deve essere. Sono sicuro che ci darà una grande mano”.

Il tecnico si è poi soffermato su Leo Stulac, il centrocampista che si è infortunato alla vigilia del match contro il Brescia e ha terminato lì la propria stagione. “Stulac? Siamo contenti di averlo recuperato, è già tornato a disposizione per le ultime due partite della scorsa stagione. Non gioca da un pò di tempo e dobbiamo accompagnarlo nel suo percorso di crescita fisica. Voglio che tutti si sentano titolari. Stulac ha attitudini particolari, posso alzare la qualità davanti. Ci sarà la possibilità di variare il tema, voglio una squadra propositiva”.

Infine sguardo alla prossima stagione e all’obiettivo, ormai chiaro e dichiarato, della promozione nella massima categoria. “Non mi impaurisce niente perché ho trovato le risorse per affrontare qualsiasi cosa. So cosa vuol dire lottare per questo obiettivo a Palermo. Se saremo pronti ad andare in Serie A lo dirà il campionato. Non è che se urlo ai quattro venti che andremo in Serie A allora ci andremo".