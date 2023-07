Calciomercato Palermo, si pensa a Coda: rivedrebbe Corini e Lucioni. Occhio al Parma

Massimo Coda è stato uno dei protagonisti della scorsa promozione del Genoa in Serie A. Un attaccante esperto, risoluto, tecnicamente dotato e di buona struttura fisica, giunto la scorsa estate in rossoblù con la speranza di poter spostare gli equilibri e determinare i risultati con un acuto ferale, una zampata decisiva che valga possibilmente tre punti. I numeri di questa stagione lo vedono protagonista di undici reti e otto assist in trentatré partite disputate .

Il suo profilo fa gola a diversi club cadetti che puntano ad un ritorno in massima serie e tra questi figurano il Parma e la Cremonese. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, anche il Palermo potrebbe inserirsi prepotentemente nella trattativa. Al momento la regina del calciomercato in Serie B, la compagine rosanero ha già messo a segno cinque colpi importanti con l'obiettivo prefissato della promozione. Nonostante i siciliani abbiano recentemente ufficializzato Leonardo Mancuso, arrivato la scorsa settimana in prestito dal Monza, non è da escludere che si fermino a lui per il ruolo di centravanti. Coda in rosanero ritroverebbe mister Eugenio Corini, con ventidue reti messe a segno con la maglia del Lecce nella Serie B 2020/2021, oltre all'ex compagno e capitano Fabio Lucioni, primo acquisto del club di Viale del Fante in questa finestra di mercato.