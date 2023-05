Benevento, verso la Lega Pro: proposto un triennale ad Andreoletti per la panchina

Il Benevento fresco di retrocessione in Serie C sta programmando la prossima stagione: per la panchina il primo nome è quello di Andreoletti, attuale allenatore della Pro Sesto

Il Benevento nell'attuale stagione agonistica ha fallito sotto ogni punto di vista. E' stata tra le squadre che hanno investito di più sul mercato, ha cambiato ben quattro volte guida tecnica ed è arrivato ultima in Serie B, malgrado la squadra fosse costruita per ambire ad un piazzamento playoff. Nonostante ciò il patron Vigorito è intenzionato a proseguire con la società campana, con il desiderio di riportarla in cadetteria dopo la retrocessione in Lega Pro.

Benevento, inizia il progetto Lega Pro: Carli sarà il nuovo direttore tecnico — In vista del prossimo anno, il proprietario delle 'streghe' si è già mosso d'anticipo per quanto concerne il ruolo di direttore tecnico: Marcello Carli, ex polo manageriale di Empoli, Cagliari e Parma. Scelto chi dovrà dirigere il mercato, la società giallorossa si appresta ad annunciare il nuovo allenatore, che ovviamente non sarà Andrea Agostinelli. Tecnico non riuscito nell'impresa di salvare il Benevento dopo esser subentrato al dimissionario Roberto Stellone a sei giornata dalla fine della regular season.