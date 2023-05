Benevento, inizia il progetto Lega Pro: Carli sarà il nuovo direttore tecnico

Il Benevento è reduce da una dolorosa retrocessione in Lega Pro. Il patron Vigorito ha iniziato a programmare la prossima stagione con l'arrivo di Marcello Carri nei panni di direttore tecnico

Marcello Carli è il nuovo direttore tecnico del Benevento - fresco di retrocessione in Lega Pro - dopo una terribile stagione che si avvia verso la conclusione. Il presidente Vigorito ha deciso di rompere gli indugi e di iniziare già a programmare in vista della prossima stagione, che vedrà la compagine campana ad una pronta risalita in cadetteria.