Calciomercato Avellino, si punta a Falletti: l’ex Palermo piace tanto a Perinetti

L'Avellino pare essere pronto a costruire una squadra importante per il prossimo girone C di Lega Pro. L'ex giocatore del Palermo Cesar Falletti è nel mirino di Perinetti

Confermato Massimo Rastelli al timone, la squadra irpina necessità di investimenti importanti per accrescere il tasso tecnico e d'esperienza di una realtà che mira come minimo a tornare a giocare ai playoff di Serie C. Secondo il sito Campaniaingol - il primo nome finito nella lista dell'ex polo manageriale del Palermo - è Cesar Falletti (altra vecchia conoscenza rosanero), attualmente sotto contratto con la Ternana. Il fantasista uruguagio è una bandiera per il popolo rossoverde, un suo addio creerebbe un particolare malumore all'interno della piazza umbra. D'altro canto, il suo contratto scade tra dodici mesi e una cessione a titolo definitivo, nell'attuale sessione estiva di calciomercato, darebbe respiro alle casse della società delle "Fere". Seguiranno aggiornamenti.