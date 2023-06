Caos in Serie B, Perinetti: “La prima partita di campionato spero sia Brescia-Lecco”

SERIE A -"Tonali, Vicario: dall’Italia vanno via in tanti. Una volta venivano tutti da noi. Dobbiamo essere quel campionato dove l’importante non è trattenere i migliori ma occorre essere bravi a sostituirli. Ormai dobbiamo prenderne atto: il campionato italiano è valorizzazione e transizione. Le proprietà straniere sono ben lontane dal considerare determinanti le bandiere. Basti pensare a Maldini. Oppure la trattativa per Tonali - ha proseguito Perinetti -. Ciò fa parte del pragmatismo che viene da oltreoceano dove si fanno conti e c’è poco spazio per i sentimenti. Se i soldi di Tonali verranno investiti? Penso che il Milan voglia mantenere una competitività. Credo che reinvestirà, con giovani da valorizzare e far crescere. Thuram andrà all’Inter? Il decisionismo di Maldini e Massara era importante. Al Milan servirà un periodo di assestamento per rimpiazzare le figure perse".