Serie C, l’Avellino c’è: le firme di Perinetti, Strano e Condò. Futuro Rastelli…

Perinetti sarà in città con l'inizio della prossima settimana ed è previsto il primo contatto diretto con Massimo Rastelli: l'occasione per definire davvero il progetto con l'allenatore che è legato all'Avellino fino al 30 giugno 2024 con prolungamento automatico fino al 2025 in caso di esonero. E sembra esserci margine per una prosecuzione del rapporto non solo per aspetti meramente contrattuali, ma per dettagli tecnici. Seguiranno aggiornamenti.