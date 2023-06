Serie B, non solo Brescia: anche il Foggia guarda le iscrizioni al campionato cadetto

Attesa per le decisioni della Covisoc, chiamata ad esprimersi sulle domande di iscrizione presentate da Lecco e Reggina in vista del prossimo campionato di Serie B. Spettatore interessato non solo il Brescia, ma anche il Foggia pronto a chiedere il ripescaggio qualora i lombardi non fossero ammessi al prossimo campionato dopo aver vinto proprio contro i pugliesi la finale playoff.