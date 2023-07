L'Avellino e Lores Varela sono pronti ad ufficializzare il nuovo legame. L'uruguaiano ex Palermo ripartirà dalla Serie C.

Dopo essersi svincolato dal Cittadella, Ignacio Lores Varela è pronto a ripartire in un'altra realtà italiana. A Milano l'entourage dell'uruguaiano classe 1991 si è incontrato con la dirigenza dell'Avellino, secondo quanto riportato da TMW, con un contratto biennale con opzione per il terzo che è pronto per la firma dell'ex Palermo.