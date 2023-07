Calciomercato Udinese, è fatta per Lucca: giovedì le visite mediche per l’ex Palermo

Cambia ancora maglia Lorenzo Lucca. Dopo l'esperienza all'Ajax ed il ritorno a Pisa, manca solo l'ufficialità per l'Udinese.

E' quasi ufficiale il trasferimento di Lorenzo Lucca all'Udinese . Il club friulano ha raggiunto da tempo un'intesa di massima con il Pisa , basata sul prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro più bonus. L'annuncio del passaggio dell'ex Palermo alla formazione guidata da Andrea Sottil arriverà dopo le visite mediche dell'attaccante che, come riporta l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, si terranno questo giovedì 6 luglio con uno scambio di documenti già effettuato.

Il calciatore classe 2000 è reduce dall'esperienza olandese fatta con l'Ajax, dove ha collezionato in Eredivisie quattordici presenze realizzando due gol e un assist. Il club dei Paesi Bassi ha deciso di rimandare in Toscana l'autore di quattordici reti in trenta apparizioni con la maglia rosanero.