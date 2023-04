Juve Stabia-Audace Cerignola 2-2: apre le danze Silipo, Novellino vola ai playoff

Buone notizie per il Palermo , anche a distanza. La Juve Stabia dell'ex Walter Novellino agguanta per il rotto della cuffia i playoff di Lega Pro , piazzandosi al decimo posto del girone C , grazie al pareggio interno contro il temibile avversario, dell' Audace Cerignola , quinta forza del torneo. Dunque, anche il gioiellino Andrea Silipo avrà altre cartucce da spendere in questo interessante finale di stagione, nella sua temporanea esperienza in terra campana.

Nel corso della sfida tra le 'Vespe' e la squadra allenata da Michele Pazienza, valida per la trentottesima giornata del girone C di Serie C, Andrea Silipo è entrato nel tabellino dei marcatori. L'esterno d'attacco e jolly offensivo, arrivato in Campania in prestito dal Palermo, ha insaccato al 12' sbloccando la partita contro la compagine ospite. Grande inserimento di Dell’Orfanello che mette al centro, per il talento scuola Roma, che si fa trovare pronto e col destro al volo infila alle spalle di Saracco.