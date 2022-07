Calciomercato Palermo, bivio Silipo: vari club sul talento scuola Roma. Castagnini…

Vari club di lega Pro decisi a puntare sul talento di Silipo, il Palermo riflette

Mediagol ⚽️

di Leandro Ficarra

Faccia pulita e mancino fatato. La voglia di togliersi di dosso l'etichetta, stereotipata e fumosa, di giovane promessa. Andrea Silipo ha piena consapevolezza che è giunto il momento di diventare grande. Scrivendo sul rettangolo verde pagine concrete e tangibili. Prestazioni, gol e giocate che diano valore e consistenza al suo presente. Base imprescindibile per conferire slancio e spessore al suo processo di maturazione calcistica. Ampliando contestualmente orizzonti e respiro in chiave futura.

Non solo lampi di classe, orpelli e ricami. Vezzi per esteti della materia, di pregiata cifra stilistica e balistica.

Per edificare una dimensione professionale pari al suo talento, il classe 2001 deve ulteriormente forgiare altre doti fondamentali in seno al suo bagaglio. Sagacia tattica, ferocia agonistica e motivazionale, intensità ed applicazione mentale durante la settimana. Capacità di lettura di situazioni e tempi di gioco, interpretazione del ruolo il più funzionale possibile alle esigenze della squadra. Aspetti in cui il ragazzo ha evidenziato graduali, comunque significativi, segnali di crescita nella parte finale della stagione. Colti prontamente e premiati da Baldini in termini di fiducia ed impiego, seppur part time in corso d'opera, tra ultimo scorcio di regular season ed esaltante cavalcata playoff.

Pupillo di Bruno Conti e stella dell'Under 17 della Roma campiona d'Italia di categoria nel 2018, il numero dieci rosa è arrivato in Sicilia nel gennaio 2020, collezionando nove presenze, due gol ed un assist alla prima esperienza in Serie D. Gemme balistiche contro Marsala e Biancavilla. Feeling con l'altro Golden Boy,Lorenzo Lucca. Cospicua dose di freschezza e qualità instillata alla corazzata di Pergolizzi che conquisterà la promozione in Lega Pro.

Venticinque presenze, un gol ed un assist, nella stagione successiva. Luci ed ombre, scarsa continuità di impiego. Letale indolenza all'origine di chances non sempre sfruttate a dovere. Annata tribolata e complessa. Tra Covid-19 e cambio di guida tecnica con la staffetta Boscaglia-Filippi.

All'alba del torneo appena concluso, Silipo conquista progressivamente la fiducia di Filippi sotto la cui gestione cumula quindici presenze, di cui sei da titolare. Due gol pesanti e di pregevole fattura: stilettata chirurgica che apre la vittoriosa sfida interna contro il Campobasso, perla mancina che spegne le velleità del Potenza al Barbera. La dolce imbucata che innesca il taglio ferale di Brunori, ispirando la zampata del sorpasso al Monopoli nel match di andata. Embrione di un percorso evolutivo sul piano dell'autostima e della personalità. Scia presto evaporata tra le pieghe dell'involuzione della squadra, culminata nell'esonero del tecnico di Partinico.

All'alba dell'illuminata gestione Baldini, la strada per Andrea appare in salita. Il ragazzo parte nelle retrovie nelle gerarchie del tecnico toscano. E vi resta. Specie dopo che Floriano, Luperini e Valente consolidano la loro titolarità, fornendo ampie garanzie sul campo, nel tridente varato alle spalle di Brunori.

Discreto secondo tempo nella trasferta di Campobasso, mezz'ora a giochi chiusi nella disfatta di Foggia. Spezzone non brillantissimo nella sconfitta esterna contro la Virtus Francavilla. Poi una lunga eclissi, senza mai vedere il campo. Cinque panchine consecutive fino a maggio.

Frangente complesso. Vissuto tra frustrazione e deleteria voglia di strafare, ogni qualvolta Baldini gli concedeva una manciata di minuti.

Tuttavia, nel momento più arduo del proprio percorso e della stagione della squadra, il gioiello scuola Roma ha tirato fuori orgoglio e carattere. Implementando abnegazione, intensità e cattiveria agonistica. Crescendo sotto il profilo dell'applicazione tattica in allenamento, provando a scremare da eccessi effimeri e superflui il suo talento puro, ma ancora palesemente acerbo. Giocando con più semplicità, cercando di renderlo più organico ai sincronismi corali.

Spirito sano e costruttivo, non una parola fuori posto o un atteggiamento sopra le righe. Al bando ogni forma di personalismo. Canalizzazione di ogni energia finalizzata al perseguimento dell'obiettivo comune. Silipo si sintonizza perfettamente sulle frequenze tarate da Silvio Baldini. In piena conformità allo sfogo spartiacque del tecnico post Potenza.

Nelle ultime dodici gare stagionali, l'allenatore toscano lo elegge viceValente. Otto presenze, playoff compresi. Piccole ma esplicative porzioni di gara in cui si intravede un giocatore diverso. Prestazioni più mature e rotonde, intrise di vigoria, compartecipazione attiva alla fase di non possesso. Lucidità e linearità nella gestione della sfera e nella scelta delle giocate. Nulla di trascendentale, ma un deciso cambio di rotta, sul piano mentale e della predisposizione, che può preludere ad una svolta positiva nella parabola del ragazzo.

Trequartista, attaccante esterno, all'occorrenza seconda punta. Dribbling stretto, reattività sul breve, estro e rapidità d'esecuzione. Sopraffina tecnica individuale e abilità nell'uno contro uno. Sinistro morbido e velenoso, ampi i margini di miglioramento con il piede debole, forse troppo, il destro.

Il ragazzo è chiamato adesso, sul piano tattico, fisico e mentale, a compiere un decisivo salto di qualità. Uscire dalla bolla di evanescenza. Determinare ed incidere. Lasciando segni marcati e dirimenti su manto erboso e tabellino. Questa l'unica via per dare un indirizzo compiuto alla sua carriera.

Con la sessione estiva di calciomercato in pieno corso di svolgimento, il Palermo e Andrea Silipo sono all'ennesimo bivio.

La Roma non ha esercitato il diritto di recompra sul cartellino del calciatore scaduto il 30 giugno 2022. Il classe 2001 resta, quindi, un giocatore di proprietà del Palermo. Come da accordi pregressi, Silipo è adesso legato al club di viale del Fante da un contratto con scadenza 2024. Quale futuro per il talentuoso jolly offensivo?

Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, sarebbero numerosi i club di Lega Pro che avrebbero effettuato più di un sondaggio con la dirigenza rosanero e l'entourage del ragazzo per avvalersi delle sue prestazioni nella prossima stagione. Avellino, Gubbio, Virtus Francavilla, oltre alla Viterbese guidata dall'ex tecnico del Palermo, Giacomo Filippi. Il profilo di Silipo è vagliato con attenzione anche dal Vicenza. Nel club biancorosso il ragazzo ritroverebbe Francesco Baldini, suo mentore nella formazione allievi della Roma.

Il telefono di Renzo Castagnini squilla, ma il Palermoriflette e prende tempo. Alberga la sensazione di avere in casa un prospetto dalla classe cristallina, il cui potenziale potrebbe deflagrare da un momento all'altro, specie con un formatore dalla sensibilità, umana e calcistica, di Silvio Baldini alla guida, in un campionato dalle diverse peculiarità e maggior cifra tecnica come la Serie B.

A fare da contraltare, la consapevolezza che una cessione in prestito, anche in categoria inferiore, che garantisca al calciatore minutaggio e centralità nel progetto tecnico, potrebbe essere il viatico ideale per consentire all'ex Roma di rifinire ed ottimizzare le sue indubbie potenzialità. Ritagliandosi un ruolo da protagonista ed esprimendo con continuità le sue doti. Le risultanze emerse nel corso del ritiro estivo, unitamente alle mosse di Castagnini nel reparto offensivo in sede di mercato, costituiranno fattori estremamente indicativi. Silipospinge al massimo deciso a giocarsi tutte le sue chances di permanenza in questa delicata fase di preparazione.

Il Palermosfoglia lamargherita, in attesa di compiere, di concerto con l'entourage del classe 2001, la scelta più oculata al fine di tutelare e valorizzare un patrimonio tecnico e finanziario del club targato City Football Group.