Taranto-Avellino, Rastelli: “Sono ottimista, dobbiamo essere attenti per fare punti”

Le parole di Massimo Rastelli in vista del match di Serie C tra Taranto e Avellino

Massimo Rastelli , tecnico dell' Avellino , è intervenuto ai microfoni dei canali ufficiali del club in vista del match di Serie C contro il Taranto di Capuano . Di seguito le parole del mister ex Cagliari:

"Affrontiamo una squadra molto organizzata che concede pochissimo ed è brava a sfruttare gli errori degli avversari. Per questa ragione dobbiamo essere ancora più attenti e provare e riprendere a far punti, che è la cosa più importante. Contro i Picerno abbiamo fatto 39 minuti ottimi. Anche nel secondo tempo abbiamo iniziato alla stessa maniera. Dopo il gol dello svantaggio tutto è cambiato. Ecco perché abbiamo dato l’impressione di essere calati fisicamente, ma non è così. Per quanto ci riguarda è una questione soprattutto mentale. Per natura sono sempre ottimista. È chiaro che come ogni allenatore vivo male le sconfitte. Il giorno dopo però riparto con maggiore entusiasmo”.