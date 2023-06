ACR Messina, il sindaco Basile: “Serie C atto d’amore del presidente Sciotto”

Sarà la terza stagione consecutiva in Serie C per l'ACR Messina. Dopo la salvezza conquistata in extremis ai playout, sul club siciliano si era gettata l'ombra della possibile non iscrizione da parte del patron, Pietro Sciotto. Nella giornata di oggi però, l'ultima per presentare la domanda di ammissione al prossimo campionato di Serie C, l'imprenditore numero uno giallorosso ha comunicato di aver adempito alle pratiche di iscrizione.