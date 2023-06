Playoff Serie C, il Lecco elimina ai rigori il Cesena. Sarà finale con il Foggia

Due gare interminabili in una grande serata di Serie C. Pescara-Foggia e Cesena-Lecco sono andate entrambe ai calci di rigore dopo aver dato tutto. Il match tra le compagini guidate da Zeman e Delio Rossi è terminata due a due ed è stata una partita strana, bella, vibrante. Ricca di svarioni difensivi, giocate di qualità, capovolgimenti di fronte e di risultato. Giocata a viso aperto da entrambe le formazioni. Il Lecco di Foschi è riuscito a pareggiare il ko dell'andata per 1-2 grazie al successo odierni di 0-1, che ha permesso di giocarsi la qualificazione in finale alla lotteria dei tiri dal dischetto.