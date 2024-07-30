Jonathan Klinsmann, portiere del Cesena, dovrà restare fermo per circa sette mesi a causa dell’infortunio subito nella partita contro il Palermo di sabato scorso, in seguito a un fallo di Filippo…
Cesena
Palermo-Cesena, Cole: "Ottima prestazione. Klinsmann? È stato portato in ospedale per un taglio alla testa"
Ashley Cole, tecnico del Cesena, ha parlato al termine della gara contro il Palermo, persa per 2-0: "Klinsmann? È stato portato in ospedale per un taglio alla testa, dovrà svolgere accertamenti, era…
Il Palermo pareggia al Dino Manuzzi contro il Cesena per 1-1 nel primo scontro al vertice della stagione: Mattia Bani al 55' ha risposto al vantaggio dei cesenati siglato nel corso del primo tempo da…
Palermo e Cesena alle 15:00 si affronteranno nel big match di giornata: entrambe al primo posto in classifica, quota dieci punti e due vittorie nelle ultime due uscite stagionali. Queste le scelte di…
Il Cesena ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Palermo: PORTIERI: Ferretti, Klinsmann, Siano DIFENSORI: Amoran, Celia, Ciofi, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro…
Cesena, Mignani: "Il Palermo è una squadra di grande valore con un tecnico vincente, per noi gara durissima"
Michele Mignani, allenatore del Cesena, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match casalingo contro il Palermo: Dopo il Venezia hai un'altra squadra costruita per la Serie A diretta. Forze…
Il Palermo ha comunicato sul proprio sito le informazioni per la trasferta di Cesena, in programma sabato alle 15:00. LA NOTA Il Cesena FC rende noto che i biglietti per il settore ospiti per la…
Cesena, Mangraviti: "Col Venezia 3 punti importanti. Palermo? Squadra che punta alla promozione, Inzaghi..."
Massimiliano Mangraviti, difensore del Cesena e autore di un gol nella vittoria contro il Venezia, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Resto del Carlino: «Cercavo il gol da tanto – ammette –. Sono…
Il Cesena, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbe ad un passo da Michele Castagnetti, centrocampista della Cremonese. Il giocatore dovrebbe essere in città tra oggi e domani. Il…
Il Palermo si appresta a giocare i play-off dopo un'annata colma di delusioni e speranze disattese. Partirà dall'ottavo posto, l'ultimo utile per disputare gli spareggi promozione. I rosanero non…
Manca ormai soltanto l'ulima giornata del campionato di Serie B 2024/25 la corsa playoff entra nel vivo. Juve Stabia, Catanzaro e Cesena si preparano a scendere in campo nella 34 giornata, ma alle…
In trasferta con Mediagol: Cesena - Palermo (stadio Dino Manuzzi di Cesena, guida breve per i tifosi) Ultima trasferta stagionale per gli uomini guidati da mister Dionisi in terra emiliana; ecco a voi…
Sarà Gianluca Aureliano di Bologna l'arbitro di Cesena-Palermo. Il fischietto sarà coadiuvato dagli assistenti Lombardo e Pressato. Il quarto uomo sarà Alfredo Iannello di Messina. Si rendono noti…
Palermo: Saric ai saluti, trovato l'accordo per la cessione
Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, Dario Saric avrebbe trovato un accordo con il Bodrumspor, segnando così il suo ritorno nel calcio turco dopo l’esperienza con l'Antalyaspor. La…
E' tutto pronto per Palermo-Cesena. Alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra dell'ex Michele Mignani nella gara valevole per la sesta…
Queste le formazioni ufficiali della gara Palermo-Cesena, valevole per la 6ª giornata del Campionato Serie BKT 2024-2025, in programma alle ore 15.00. PALERMO: 1 Desplanches, 6 Gomes, 7 Di Mariano, 8…
Dopo la vittoria sul campo della Juve Stabia, il Palermo tornerà in campo sabato pomeriggio. La squadra di Alessio Dionisi affronterà fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" il Cesena dell'ex…
E' iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Cesena, valevole per la 6ª giornata del campionato di Serie BKT e in programma sabato 21 settembre alle ore 15.00. Sarà…
Salvo sorprese, Elayis Tavsan non sarà un nuovo giocatore del Palermo. L'ala destra di proprietà dell'Hellas Verona, finito nella lista dei cedibili dopo non aver trovato spazio contro Napoli e…
"Silvestri, come altri ragazzi, è sulla lista dei partenti, semplicemente per delle scelte che la società deve fare per allinearci ai parametri totalmente diversi della Serie B. Una scelta molto…
"Sono molto soddisfatto perché al di là del risultato, la squadra ha fatto la prestazione giusta, mettendo in campo dei valori sia tattici che tecnici, ma anche fisici". Lo ha detto Michele Mignani al…
"Nel nostro lavoro la tranquillità non esiste. Sono pronto a battagliare ancora". Lo ha detto Michele Mignani, come riportato da "La Gazzetta dello Sport". Diversi i temi trattati dal tecnico…