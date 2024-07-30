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Cesena

Il Cesena Football Club, meglio noto come Cesena, è una società calcistica italiana dell'omonima città emiliana. Si è costituita nel 2018 dall'unione tra Cesena Football Club S.p.A. e Associazione Sportiva Dilettantistica Romagna Centro. Il Cesena disputerà il campionato di Serie C 2023/2024. La squadra emiliana è stata eliminata negli scorsi playoff di categoria dal Lecco di Luciano Foschi. Su Mediagol.it tutte le news, gli approfondimenti, le indiscrezioni di calciomercato e le curiosità inerenti al Cesena. Ma non solo; anche video, highlights, gol e foto. Le interviste ai protagonisti e i risultati aggiornati in tempo reale. La squadra bianconera gioca le proprie partite casalinghe all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi. I colori sociali del Cesena sono il bianco e il nero. Nel corso nella storia del club le maglie sono state nella maggior parte dei casi bianche con colletto e bordini neri. Il simbolo del Cesena è uno scudo sannitico antico decorato con sottili strisce bianconere e un cavalluccio marino nero posto al centro.  
Empoli

Cesena, i convocati di Mignani per il Palermo

Il Cesena ha diramato la lista dei convocati per il match contro il Palermo: PORTIERI: Ferretti, Klinsmann, Siano DIFENSORI: Amoran, Celia, Ciofi, Guidi, Magni, Mangraviti, Piacentini, Zaro…

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Palermo: Saric ai saluti, trovato l'accordo per la cessione

⚽. Mediagol

Secondo quanto riportato dal portale turco Fanatik, Dario Saric avrebbe trovato un accordo con il Bodrumspor, segnando così il suo ritorno nel calcio turco dopo l’esperienza con l'Antalyaspor. La…

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LIVE SERIE B, PALERMO-CESENA: SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

E' tutto pronto per Palermo-Cesena. Alle ore 15:00, allo Stadio "Renzo Barbera", gli uomini di Alessio Dionisi affronteranno la squadra dell'ex Michele Mignani nella gara valevole per la sesta…