Il Cesena Football Club, meglio noto come Cesena, è una società calcistica italiana dell'omonima città emiliana. Si è costituita nel 2018 dall'unione tra Cesena Football Club S.p.A. e Associazione Sportiva Dilettantistica Romagna Centro. Il Cesena disputerà il campionato di Serie C 2023/2024. La squadra emiliana è stata eliminata negli scorsi playoff di categoria dal Lecco di Luciano Foschi. Su Mediagol.it tutte le news, gli approfondimenti, le indiscrezioni di calciomercato e le curiosità inerenti al Cesena. Ma non solo; anche video, highlights, gol e foto. Le interviste ai protagonisti e i risultati aggiornati in tempo reale. La squadra bianconera gioca le proprie partite casalinghe all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi. I colori sociali del Cesena sono il bianco e il nero. Nel corso nella storia del club le maglie sono state nella maggior parte dei casi bianche con colletto e bordini neri. Il simbolo del Cesena è uno scudo sannitico antico decorato con sottili strisce bianconere e un cavalluccio marino nero posto al centro.