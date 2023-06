Playoff Serie C, ritorno Final Four: Pescara-Foggia e Cesena-Lecco. Il regolamento

Gare di ritorno delle semifinali nei playoff di Lega Pro per stabilire le finaliste che si contenderanno la promozione in Serie B,

All'Adriatico resa dei conti nel suggestivo confronto tra le compagini di Zeman e Delio Rossi. All'andata sfida spettacolare allo Zaccheria, all'insegna di gol, emozioni e continui ribaltamenti di fronte. Rossoneri che erano andanti subito avanti con l'ex Palermo Petermann, raggiunti da un calcio di rigore trasformato da Rafia. Dopo il palo di Schenetti per i pugliesi, il vantaggio degli abruzzesi con Lescano ed il pari foggiano con Bharkasson che ripristina l'equilibrio in vista del match decisivo di questa sera. Bello il confronto a Lecco tra i padroni di casa ed il più quotato Cesena andato in scena pochi giorni fa. Romagnoli avanti con Mercadante e Prestia, lombardi che hanno accorciato con Giudici. Cesena che proverà a centrare la finale, con a disposizione due risultati su tre, nel ritorno odierno in programma al "Dino Manuzzi".