Pescara-Foggia, Zeman: “Delio Rossi? Ci ho ripensato, spetta a lui salutare”

"Io alla squadra non dico mai di non attaccare. Se non attacchi i gol non li fai. Gli avversari non si fanno gol da soli. I supplementari? Spero non serva andarci. I rigoristi? Li vediamo dopo i supplementari. I fischi? La gente si dimentica. A Foggia ho dato tanto, mantenendo la squadra in Serie A per quattro anni. Vediamo se ci riusciranno loro nei prossimi anni. Il Foggia? Non vi dico niente altrimenti ci attaccano su quello. L’aspetto fisico? Loro mettono le mani avanti dicendo che sono stanchi. Una squadra allenata non ha problemi. Stiamo meglio? Lo dobbiamo dimostrare. Andare da Delio Rossi perché giochiamo in casa? Ci ho ripensato. Sono più grande, spetta a lui salutarmi", ha concluso Zeman.