SONDAGGIO: il tuo pronostico di Palermo-Cesena. Come finirà? (1-X-2)

Dopo la vittoria sul campo della Juve Stabia, il Palermo tornerà in campo sabato pomeriggio. La squadra di Alessio Dionisi affronterà fra le mura amiche dello Stadio "Renzo Barbera" il Cesena dell'ex Michele Mignani nella gara valevole per la sesta giornata del campionato di Serie BKT, in programma alle ore 15:00.