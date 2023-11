Pescara-Cesena, Zeman: “Loro sono i più forti. Stiamo bene, voglio più verticalità”

”La squadra sta bene in questo momento e speriamo di dimostrarlo domani. Sono tutti a disposizione tranne Ciocci per un problema alla caviglia. Se contiamo le partite a disposizione non è obbligatorio fare risultato per la classifica però noi dobbiamo farlo. Abbiamo perso quattro partite senza demeritare. Siamo la squadra che ha creato di più nell’area di rigore avversaria. Ho fiducia nella squadra che è di livello e speriamo di giocarcela col Cesena che è la miglior rosa del campionato. Io col Pontedera volevo giocare, si perde ritmo dopo sette giorni però ci siamo allenati bene e dobbiamo dimostrare di fare bene. Abbiamo pochi tiratori da fuori, io preferisco arrivare bene in area. Però con le squadre chiuse può essere una soluzione anche se Tunjov è l’unico che può calciare con precisione. Il Cesena è forte, penso che verrà a fare la partita. Loro sono molto bravi, con calciatori forti tecnicamente e di esperienza. Hanno fatto più di 30 gol vuol dire che davanti sono bravi. Abbiamo tante informazioni sul loro modo di giocare, però si deve vedere in campo se saremo in grado di chiudere le loro fasi. Speriamo di leggere bene le loro soluzioni. A me serve un centravanti che sia capace di andare dentro l’area senza palla, mentre il mediano deve giocare più in verticale. Non ci riusciamo ad andare perché gli attaccanti vengono troppo incontro alla palla. Cuppone è l’unico che fa il movimento che penso, poi purtroppo non ha segnato sempre. Purtroppo sono nati e cresciuti con queste caratteristiche, giocano perché sono forti tecnicamente ma devono crescere e ci vorrà tempo. Di Pasquale e Franchini si sono allenati bene e stanno meglio. Pellacani è più un calciatore che cerca l’anticipo e resta alto mentre Brosco aspetta che ci arrivino addosso. Io preferisco la prima soluzione. È un errore chiudere la Curva. Per noi i tifosi sono una valore in più, speriamo che la squadra non ne risenta. Di Vincenzo Zucchini posso solo parlare bene, è stata una persona eccezionale che si è sempre messa a disposizione di tutti. L’ho conosciuto solo un anno ma mi è rimasto sempre nel cuore”.