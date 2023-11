Pescara-Rimini 1-1: beffato Zeman! Morra risponde a Milani e finisce in parità

Il Pescara chiude il posticipo di Serie C con un solo punto, rimediato nel pareggio per 1-1 con il Rimini. Risultato che chiaramente che non ha soddisfatto la tifoseria adriatica. La partita è iniziata bene per i padroni di casa, che hanno trovato il vantaggio al 3' con Milani. La squadra di Zeman ha poi continuato a pressare e a creare occasioni, ma non è riuscita a trovare il raddoppio. Il Rimini, invece, ha iniziato a giocare meglio nella seconda parte di prima frazione e ha trovato il pareggio al 35' su punizione di Morra, con deviazione di un difensore.