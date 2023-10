Cesena, l’ex Palermo De Rose: “Uniti possiamo toglierci grandi soddisfazioni”

Le dichiarazioni di Francesco De Rose, ex capitano del Palermo e attuale centrocampista del Cesena, secondo in classifica nel girone B di Serie C.

Parola a Francesco De Rose . L'ex capitano del Palermo FC - in sede di conferenza stampa - ha parlato al termine del match tra Cesena e Sestri Levante , terminato 2-2 e valido per l'ottava giornata del girone B di Serie C . Di seguito, le sue parole:

"Dobbiamo fare mea culpa, non siamo stati il solito Cesena, ora andiamo avanti. Stiamo facendo il nostro percorso, guardiamo in casa nostra perché già è fatica così senza guardare gli altri. Siamo consapevoli che non abbiamo fatto un buon primo tempo, nel secondo invece abbiamo avuto l’atteggiamento giusto. Prendiamo come buono il secondo tempo e analizzeremo il primo perché non deve più succedere. Dobbiamo essere più bravi a capire le partite, dovevamo essere più equilibrati, dobbiamo cercare di fare il massimo e questo non è successo. Non dobbiamo sottovalutare niente, dobbiamo essere uno con l’altro e darci sempre una mano, dobbiamo saper leggere tutte le partite perché il campionato è lungo, se stiamo uniti possiamo toglierci grandi soddisfazioni".