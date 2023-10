Serie C, girone B: gol e pareggio in Cesena-Sestri Levante. La SPAL si ferma ancora

Commento e risultati dei match validi per l'ottava giornata del girone B di Serie C. Poker di gol in Cesena-Sestri Levante. Pari per la SPAL.

Si archiviano i match della domenica, validi per l'ottava giornata del girone B di Serie C. Cesena e Sestri Levante si dividono la posta in palio in un match molto interessante, che ha visto ben quattro gol andare a segno. Due per parte. La squadra di Domenico Toscano rimane quindi al secondo posto in classifica, a quota diciannove punti. Liguri neopromossi che raccolgono un punto fondamentale ai fini della classifica, in un campo difficilissimo come quello del "Manuzzi". La SPAL continua a non ingranare, neanche con il cambio in panchina, che ha visto Leonardo Colucci subentrare a Domenico Di Carlo. L'ultima vittoria della compagine ferrarese risale al 19 settembre sul campo della Juventus Next Gen. Nelle ultime uscite due pareggi e un ko interno contro il Pescara. Quello odierno con la Fermana, non consente alcuno slancio alla classifica che rimane deludente. Undicesimo posto, otto punti e vetta lontana quattordici lunghezze. Di seguito, i tabellini delle partite terminate questa sera: