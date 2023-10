Juve Stabia-Catania 1-0, Tabbiani: “Bisogna saper perdere, penso solo a lavorare”

“Dobbiamo trovare soluzioni diverse, abbiamo una settimana intensa e nei momenti di difficoltà, in gruppi di lavoro belli come quello formato da questi ragazzi, ci si unisce di più e si prende forza. Al di là del risultato finale, come ho già detto, trovare queste soluzioni diverse è compito mio. Ho la certezza di avere un gruppo di ragazzi che soffre molto per i risultati, ma ha anche una grande voglia di riuscire a superare questo momento. Oggi abbiamo avuto meno occasioni del solito e dobbiamo migliorare anche sotto questo aspetto; devo rimanere lucido, è un rammarico vedere i ragazzi così perché anche un punto avrebbe dato fiducia ma loro devono avere fiducia in ogni caso, questi sono momenti di crescita. Bisogna saper perdere perché quando si sa perdere si capisce dove si è sbagliato e si migliora. Conterà quello che riusciremo a costruire, sono sicuro che questo accadrà perché vedo i ragazzi nel progetto e con tanta voglia: dobbiamo stare tranquilli, lavorare tanto e arrivare al punto di svolta che dobbiamo andarci a prendere. Penso solo a lavorare, devo vivere col pensiero di costruire qualcosa nel lungo periodo. Complimenti alla Juve Stabia, squadra competitiva e ben allenata, per il successo odierno e per quanto sta facendo in questo inizio. Vittoria meritata? Il merito in una partita così è un concetto relativo, non parlo del fuorigioco sul gol di cui parlate voi; la gara era equilibrata, dopo il vantaggio il match è cambiato, ci sono state occasioni per noi e per loro”.