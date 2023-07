Calciomercato Cesena, ufficiale: in arrivo l’ex Palermo Pierozzi dalla Fiorentina

Nuova avventura per Edoardo Pierozzi. Il difensore ex Palermo è un nuovo calciatore del Cesena, arriva a titolo temporaneo dalla Fiorentina. Prima stagione tra i professionisti nel 2020/21 con la maglia della Pistoiese, il classe 2001 si trasferisce poi ad Alessandria e nello scorso luglio a Palermo. In rosanero resta però solamente sei mesi, collezionando due presenze in Serie B. A gennaio 2023 il passaggio a Como, ultima maglia che ha vestito prima di tornare alla Fiorentina.