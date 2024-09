LE PAGELLE DI PALERMO-CESENA 0-0. Di questa partita si ricorderà solamente il giusto tributo a Totò Schillaci

Nella giornata del doveroso tributo del Barbera a Totò Schillaci, il Palermo non riesce ad andare oltre il pari contro un ostico Cesena che sfiora più volte il colpaccio salvo arrendersi alle giuste decisioni del VAR. Lunedì prossimo i rosa voleranno in casa del Sudtirol con la speranza di recuperare punti preziosi in ottica playoff.